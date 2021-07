UEFA dhe CONMEBOL në negociata të avancuara për ndeshjen Itali – Argjentinë

Bëhet fjalë për një super përballje mes kampionit të Evropës, Italisë dhe kampionit të Amerikës Jugore, Argjentina, transmeton lajmi.net.

UEFA dhe CONMEBOL janë në negociata të avancuara për këtë përballje që do zhvillohet në nder të legjendës Diego Maradona, që ndërroi jetë në vitin që lamë pas.

Ndërkohë, kjo përballje do zhvillohet në stadiumin e Napolit, “Stadio Maradona” që mban emrin e legjendës argjentinase./Lajmi.net/

UEFA and CONMEBOL are in advanced talks for a match between the new European and South American champions.

Italy vs. Argentina would be played in Naples in honor of Diego Maradona, per @tariqpanja pic.twitter.com/tgMhLojnVK

— B/R Football (@brfootball) July 13, 2021