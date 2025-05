Udhëtarja goditet me gurë në kokë derisa ishte në trenin Prishtinë – Pejë Një grua ka raportuar se derisa ka qenë duke udhëtuar me tren dikush ka hedhur gurë në drejtim të trenit dhe viktima është qëlluar në kokë. Sipas njoftimit të Policisë thuhet, se lidhur me këtë, viktima ka pranuar tretman mjekësor. Njoftimi i plotë: LËNDIM I LEHTË TRUPOR- Fsh. Grabovc, Obiliq 03.05.2025 – 17:51. Viktima femër…