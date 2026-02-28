Udhëheqësi suprem i Iranit largohet nga Teherani pas sulmeve të SHBA-së e Izraelit
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, nuk ishte në Teheran dhe ishte transferuar në një vend të sigurt, tha një burim për Reuters. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulmet ndaj Iranit të shtunën në mëngjes, me shpërthime që u dëgjuan në Teheran ndërsa Izraeli hyri në gjendje të jashtëzakonshme. Po ashtu, raportohet se…
Bota
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, nuk ishte në Teheran dhe ishte transferuar në një vend të sigurt, tha një burim për Reuters.
Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulmet ndaj Iranit të shtunën në mëngjes, me shpërthime që u dëgjuan në Teheran ndërsa Izraeli hyri në gjendje të jashtëzakonshme.
Po ashtu, raportohet se midis zonave të shënjestruara të shtunën në kryeqytetin e Iranit, Teheran, ishin vende të lidhura me Udhëheqësin Suprem të Iranit, Ajatollah Khamenei.
Një zyrtar i mbrojtjes izraelite tha se operacioni ishte planifikuar prej muajsh në koordinim me Uashingtonin dhe se data e nisjes ishte vendosur javë më parë.
Media iraniane raportoi sulme që synonin Drejtorinë e Inteligjencës së IRGC-së, si dhe goditje në qendër të Teheranit. Vendi ka mbyllur hapësirën e tij ajrore në përgjigje të sulmeve.