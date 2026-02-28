Udhëheqësi suprem i Iranit largohet nga Teherani pas sulmeve të SHBA-së e Izraelit

Udhëheqësi suprem i Iranit largohet nga Teherani pas sulmeve të SHBA-së e Izraelit

28/02/2026 11:09

Udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, nuk ishte në Teheran dhe ishte transferuar në një vend të sigurt, tha një burim për Reuters.

Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulmet ndaj Iranit të shtunën në mëngjes, me shpërthime që u dëgjuan në Teheran ndërsa Izraeli hyri në gjendje të jashtëzakonshme.

Po ashtu, raportohet se midis zonave të shënjestruara të shtunën në kryeqytetin e Iranit, Teheran, ishin vende të lidhura me Udhëheqësin Suprem të Iranit, Ajatollah Khamenei.

Një zyrtar i mbrojtjes izraelite tha se operacioni ishte planifikuar prej muajsh në koordinim me Uashingtonin dhe se data e nisjes ishte vendosur javë më parë.

Media iraniane raportoi sulme që synonin Drejtorinë e Inteligjencës së IRGC-së, si dhe goditje në qendër të Teheranit. Vendi ka mbyllur hapësirën e tij ajrore në përgjigje të sulmeve.

