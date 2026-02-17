“UÇK nuk ishte terroriste, por njerëz që reaguan ndaj dhunës dhe represionit”, momenti kur Rugova përballej me Millosheviqin në Hagë
Sot, në sheshin “Skënderbeu”, mbi 130 mijë njerëz kanë kërkuar drejtësi për çlirimtarët që po gjykohen në Hagë. Të njëjtën, e ka kërkuar edhe bashkëshortja e djalit të Ibrahim Rugovës, Blerta Rugova e cila e ka publikuar një video të Ibrahim Rugovës teksa fliste për UÇK-në. “Nuk ishte organizatë terroriste, ishin njerëz që kanë reaguar…
Lajme
Sot, në sheshin “Skënderbeu”, mbi 130 mijë njerëz kanë kërkuar drejtësi për çlirimtarët që po gjykohen në Hagë.
Të njëjtën, e ka kërkuar edhe bashkëshortja e djalit të Ibrahim Rugovës, Blerta Rugova e cila e ka publikuar një video të Ibrahim Rugovës teksa fliste për UÇK-në.
“Nuk ishte organizatë terroriste, ishin njerëz që kanë reaguar kundër dhunës dhe represionit shumëvjeçar që është bërë në Kosovë. Pra, qëllimi i tyre ishte që të arrihet liria, të mbrohen njerëzit”, thoshte Rugova teksa përballej me Millosheviqin në Hagë. /Lajmi.net/
Video e plotë: