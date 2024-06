“UÇK fajin e vetëm e ka që ua ka vra shpresat jugosllavëve të vegjël” Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, ka reaguar ashpër e me tallje për një shtresë që i quan jugo nostalgjikë pas debateve të fundit lidhur me UÇK-në. S’ka as ngurrim e as nuk e sheh të arsyeshme të elaborojë Miftaraj rreth asaj se nga vijnë këto qëndrime anti luftës çlirimtare të prirë…