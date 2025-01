Uashingtoni gati për inaugurimin; Masa të forta sigurie

UASHINGTON – Gardhe metalike, pengesa prej betoni dhe pika kontrolli sigurie vazhdojnë të gjenden përgjatë trotuareve dhe rrugëve të kryeqytetit amerikan – që nga Kapitoli dhe në të gjitha e objektet e rëndësishme – ndërsa vendi përgatitet për betimin e presidentit të 47-të.

Megjithëse kjo pjesë e rrethuar prej 0.6 kilometrash katrorë është shpesh më tërheqësja për turistët që vizitojnë kryeqytetin, këtë radhë ajo nuk është më në epiqendër të vëmendjes së forcave të sigurisë gjatë kohës që Presidenti i zgjedhur do të bëjë betimin për herë të dytën.

Temperaturat shumë të ulëta të së hënës e shtynë presidentin e zgjedhur që të marrë vendimin për mbajtjen e ceremonive në mjedise të brendshme. Inaugurimi do të bëhet brenda godinës së Kapitolit dhe parada tradicionale do të mbahet tek pallati i sporteve dhe koncerteve “Capital One Arena”, që gjendet në afërsi.

Ndryshimi u njoftua të premten dhe i detyroi zyrtarët e sigurisë që të ndryshonin planet në minutën e fundit. Janë të shumta sfidat për rreth 25 mijë oficerët e organeve të zbatimit të ligjit dhe të ushtrisë që janë dislokuar në kryeqytet.

“Do t’i zhvendosim njësitë”, tha të dielën gjatë seancës së informimit Matt McCool, i Shërbimit Sekret amerikan.

“Nuk kemi shkurtuar asgjë nga plani fillestar”, tha ai. “Kam shumë besim, me partnerët tanë këtu, se do të jemi gati”.

Numri i vizitorëve në Uashington mund ta bëjnë situatën veçanërisht sfiduese.

Organizatorët prisnin që të mbërrinin në Kapitol për të ndjekur inaugurimin rreth 250 mijë të ftuar që patën blerë bileta.

Tashmë vetëm një grup i përzgjedhur do të lejohen në ceremoninë në hollin e Kapitolit, ku mund të marrin pjesë vetëm rreth 600 persona. Dhe stadiumi “Capital One Arena” ka vetëm rreth 20 mijë vende.

Mund të krijohen vështirësi edhe nëse një pjesë e 250 mijë personave që planifikonin të ndiqnin inaugurimin, do të përpiqeshin të shkonin tek “Capital One Arena”.

Drejtuesja e Policisë Metropolitane të Uashingtonit, Pamela Smith tha të dielën se forcat e rendit janë përforcuar me rreth 4 mijë oficerë të ardhur nga i gjithë vendi.

“Nuk ka ndryshuar vërtet diçka”, u tha zonja Smith gazetarëve. “Do të përshtaten lëvizjet e oficerëve që janë angazhuar… Pra, sërish do të kemi oficerë të policisë në vendndodhjet në mbarë qytetin, siç ishte planifikuar”.

Disa nga oficerët, tha zonja Smith, do të jenë të vendosur përgjatë trajektores që ishte përcaktuar fillimisht për paradën, pasi njerëzit mund të përpiqen të jenë të pranishëm për ta parë autokolonën presidenciale kur të kalojë.

Policia e Kapitolit ka planifikuar të ketë oficerë të vendosur edhe në periferinë e kompleksit, megjithëse tashmë ceremonia është zhvendosur në mjedis të brendshëm.

I gjithë kontingjenti i forcave të sigurisë për inaugurimin, të përbëra nga oficerë të Shërbimit Sekret, FBI-së, policisë së Kapitolit dhe policisë metropolitane të Uashingtonit, do të drejtohen nga një qendër komande, me të cilën do të jenë të lidhura një rrjet i gjerë kamerash në mbarë kryeqytetin.

Megjithëse tashmë janë lehtësuar në disa zona një pjesë e masave të sigurisë që ishin vendosur fillimisht, zyrtarët thanë se do të vazhdojnë paralajmërimet për vizitorët se kjo nuk do të jetë një situatë e zakonshme në Uashington.

“Ata do të shohin njësi taktike”, tha zoti McCool gjatë një informimi për gazetarët. “Do të shohin oficerë dhe agjentë nëpër tarraca, do të shohin pika kontrolli. Do të shohin mbyllje të rrugëve dhe pengesa betoni”.

Edhe përpara se inaugurimi të zhvendosej në mjedise të brendshme, zyrtarët ishin përgatitur për atë që e përshkruajnë si “një mjedis i rrezikshmërisë së lartë”, duke paralajmëruar se planet e sigurisë për këtë inaugurim janë më të forta se në të kaluarën.

Shefi i policisë së Kapitolit, Tom Manger, tha se rreziku më i madh për të gjithë vazhdon të mbetet mundësia e një sulmi nga një person i vetëm. “Ky rrezik… vazhdon të jetë arsyeja më e madhe përse gjendemi në një gjendje të rritur gatishmërie”.

Këto shqetësime u shtuan pas sulmit terrorist në ditën e Vitit të Ri, me përdorimin e një makine për të goditur njerëzit në Nju Orleans dhe me shpërthimin në Las Vegas të një tjetër makine, përpara Hotelit Ndërkombëtar Trump.

Më herët këtë muaj, policia e Kapitolit arrestoi dy persona që dyshohet se po përpiqeshin të ndërprisnin ceremoninë funebre për ish-Presidentin Jimmy Carter. Njëri prej tyre u përpoq të fuste në Kapitol thika dhe një hanxhar, ndërsa tjetri i vuri flakën makinës.

Shqetësimet u konfirmuan nga një studim rishtazi i Projektit për Sigurinë dhe Kërcënimet, i Universitetit të Çikagos.

“Mbi 5% e amerikanëve mbështesin përdorimin e forcës për të parandaluar bërjen president të Donald Trump-it”, i tha Zërit të Amerikës drejtuesi i projektit, Robert Pape.

“Janë pra rreth 14 milionë amerikanë”, tha ai. “Kjo është fatkeqësisht një shifër shqetësuese”.

Ndaj Presidentit të zgjedhur Trump ka patur tashmë dy atentate.

Vazhdon gjithashtu rreziku nga Irani. Megjithëse mohimet e vazhdueshme nga zyrtarët iranianë, zyrtarët amerikanë të sigurisë kanë akuzuar Teheranin se është përpjekur të vrasë Presidentin e zgjedhur Trump. Një plan i tillë u bë i ditur se do ishte vënë në jetë në ditët pas zgjedhjeve amerikane.

Për momentin, megjithatë, zyrtarët amerikanë nuk shohin shenja problemesh të pritshme.

“FBI-ja nuk po gjurmon aktualisht ndonjë kërcënim të besueshëm ose specifik ndaj ceremonisë inauguruese ose kompleksit të Kapitolit”, i tha Zërit të Amerikës dega e FBI-së në Uashington. “Ne do të vazhdojmë të punojmë ngushtë me partnerët tanë për të ndarë informacionin dhe për të identifikuar dhe për të ndalur çdo kërcënim që mund të shfaqet”.

Një tjetër burim shqetësimi janë dhjetëra mijëra protestues të mundshëm, megjithëse deri më tani nuk ka patur incidente të mëdha.

“Marshimi Popullor” i së shtunës, i cili u lejua të kishte deri në 50 mijë protestues, shkaktoi vetëm tensione të shkurtra me mbështetësit e Presidentit të zgjedhur Trump.

Një grup tjetër, i quajtur “Ne luftojmë” (“We Fight Back”), ka marrë leje për protesta të hënën që përfshijnë rreth 10 mijë persona në disa vende.

“Ju lutemi, vini re se do të sigurojmë të drejtën tuaj për të protestuar dhe për t’u mbledhur në mënyrë paqësore”, tha zonja Smith e Departamentit të Policisë Metropolitane.

“Megjithatë, dua të ritheksoj, siç kam bërë gjithmonë, se dhuna, shkatërrimi dhe sjellja e paligjshme nuk do të tolerohen”, tha ajo. “Shkelësit do të përballen me pasoja të shpejta dhe vendimtare… ne do të jemi të përgatitur të përballemi me këdo që mendon se mund të hyjë në këtë qytet për të shkatërruar pronën”. VOA