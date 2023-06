U zyrtarizua tek Al Hilal, Ruben Neves e lexoi në lot mesazhin lamtumirës

Pak para se të zyrtarizohej, Rúben Neves i tha zyrtarisht lamtumirë Wolverhampton-it me një mesazh shumë emocionues, në të cilin ai kujtoi të gjitha gjërat e mira që kishte përjetuar te Molineux në fanellën e Wolves.

26-vjeçari u përpoq shumë të lexonte mesazhin e dedikuar për tifozët e klubit anglez, por nuk mundi t’i mbante lotët.

🚨 Rúben Neves’ farewell video to Wolves fans after 253 games with the club. 🐺👋🇵🇹

(🎥 @Wolves) pic.twitter.com/Qlc5bj9Ybe

