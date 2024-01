U zhduk të mërkurën, gjendet i vdekur qytetari nga Istogu

Policia ka njoftuar se një qytetar nga Baica e Istogut, i cili u raportua i zhdukur të mërkurën, është gjetur pa shenja jete nga familjarët.

Vdekjen e të njëjtit e ka konstatuar ekipi mjekësor ndërsa trupi i pajetë është dërguar për obduksion.

Policia e ka iniciuar rastin si ‘Hetim i vdekjes’

“Në lidhje me rastin, është raportuar se me 12.01.2024 nga familjarët është gjetur viktima mashkull kosovar pa shenja jete, vdekjen e të cilit e ka konstatuar ekip mjekësor. Me vendim të prokurorit, në trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në njoftimin e policisë, transmeton lajmi.net.