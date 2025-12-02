U zgjodh më pak e pëlqyer nga publiku, Hygerta Sako shfaqet duke qarë: Pse duhet të rri këtu?

Hygerta Sako u shpall në spektaklin e së hënës në Big Brother VIP më pak e preferuar nga publiku. Ajo u shfaq e habitur në momentin që mësoi për këtë dhe bëri një reagim interesant. E pas Prime, ish Miss-i u pa e mërzitur duke folur me Shkurte Haxhiun në lidhje me këtë “Më pak…

ShowBiz

02/12/2025 16:08

Hygerta Sako u shpall në spektaklin e së hënës në Big Brother VIP më pak e preferuar nga publiku.

Ajo u shfaq e habitur në momentin që mësoi për këtë dhe bëri një reagim interesant.

E pas Prime, ish Miss-i u pa e mërzitur duke folur me Shkurte Haxhiun në lidhje me këtë

“Më pak e preferuara, unë thjesht po marrë kohë po nxjerr gjithë tani do ta mendoj. Në qoftë se jam më pak e preferuar, çka i duhem këtij formati, të rri larg fëmijës tim”, u shpreh ajo.

Tutje shtoi: “Për t’iu mbushur mendjen këtyre që të jesh karagjoz është më me vlerë se të jesh njeri i drejtë dhe pozitiv. Jo nuk e dua”.

Me këtë ka lënë të nënkuptohet se do të reflektojë dhe se nuk mund të qëndroj edhe aq gjatë në këtë format.

Hygerta duket e zhgënjyer për faktin që siç thotë ka qenë e drejtë dhe korrekt me të gjithë.

Artikuj të ngjashëm

December 2, 2025

Selvija kujton Shpatin: Roeli është 3 vjeç e gjysmë, nuk e...

December 2, 2025

“Jo, jo” | Dolce në Itali e mohon se është në...

December 2, 2025

Amir Rrahmani në Formacionin e Vitit në Itali shfaqet përkrah partneres...

December 2, 2025

Toney thotë se afërsinë me Bian e kishte lojë, Klodi: Ende...

December 2, 2025

Londrim Mekaj shpallet banori i preferuar nga publiku

December 1, 2025

“Të erdha në krevat”, tensione në shtëpi, çka ndodhi mes Albës...

Lajme të fundit

KQZ mban mbledhjen e dytë për sot, në...

“Laboratori 5” – Arrestohet edhe një person për...

S’e paguajti alimentacionin për fëmijët, dënohet me 1...

FSK realizon kursin bazik për materie të rrezikshme