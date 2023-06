U transferua te kampioni, Kovacic renditet si një nga mesfushorët më të këqij në Premier Ligë

Mesfushori kroat, i cili u largua nga Chelsea për t’iu bashkuar Manchester Cityt të martën në një marrëveshje katërvjeçare për 25 milionë funte, renditet në mesin e mesfushorëve më pak të vlerësuar në sezonin 2022-23 të Premier Ligë nga WhoScored.com.

Në listën e tyre, WhoScored i ka dhënë notën 6.48 yllit të ri të Manchester Cityt, Kovacic është në fund të listës pas Remo Freuler, Lewis Cook dhe Ryan Yates.

Kovacic kaloi pesë sezone te Chelsea, duke iu bashkuar fillimisht në 2018 si huazim nga Real Madrid dhe më pas duke e bërë lëvizjen e tij të përhershme në sezonin e ardhshëm.

Ai u shfaq në 37 ndeshje për ‘Blutë’ në të gjitha garat sezonin e kaluar, duke shënuar dy gola dhe duke dhënë aq shumë asistime sa klubi përfundoi një sezon zhgënjyes në vendin e 12-të në tabelë./Lajmi.net/

📉 Worst rated central midfielders in the Premier League last season (1500+ mins played):

1⃣ Remo Freuler – 6.37

2⃣ Lewis Cook – 6.41

3⃣ Ryan Yates – 6.46

4⃣ 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐨 𝐊𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐜 – 𝟔.𝟒𝟖

✒️ Kovacic has this evening left Chelsea for Manchester City pic.twitter.com/N087EqeNmZ

— WhoScored.com (@WhoScored) June 27, 2023