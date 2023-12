U therr me thikë: Vdes një person në Gjilan Një person ka mbetur i vdekur si pasojë e plagëve që ka marrë nga therja me thikë, sonte në orët e mbrëmjes, në fshatin Dobërçan të Gjilanit. Policia ka arrestuar një të dyshuar lidhur me rastin. Rastin e ka konfirmuar për media, zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Gjilan, Valon Osmani. “Me datën 16.12.2023 rreth…