“U theksua rëndësia e partneritetit konstruktiv SHBA-Kosovë”, ambasada amerikane jep detaje për vizitën e kongresistëve
Kongresisti republikan Mike Turner dhe ai demokrat Donald Norcross kanë qëndruar dje në Kosovë ku zhvilluan disa takime në vend.
Ndërsa sot u mirëpritën në ambasadën amerikane në Prishtinë nga e ngarkuara me punë Anu Prattipati.
Përmes një postimi në llogarinë zyrtare të ambasadës, bëhet e ditur se ekipa ishte krenar të mbështeste vizitën e tyre, të lehtësonte diskutimet produktive dhe të theksonte rëndësinë e një partneriteti konstruktiv SHBA-Kosovë.
Postimi i plotë:
Chargé d’affaires Anu Prattipati mirëpriti një Delegacion të Kongresit amerikan, të udhëhequr nga Përfaqësuesi Michael Turner, në U.S. Embassy Prishtina. Ekipi i Ambasadës ishte krenar të mbështeste vizitën e tyre, të lehtësonte diskutimet produktive dhe të theksonte rëndësinë e një partneriteti konstruktiv SHBA-Kosovë. /Lajmi.net/