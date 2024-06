U tha se tradhtoi Loredanën: Mozzik jep përgjigjen interesante Reperi Mozik këto ditë mori gjithë vëmendjen me romancën e tij që ka krijuar me Lotina Hazirin. Ai publikoi disa biseda me Lotinen të krijuara vite me parë, pas këtyre bisedave ndjekësit aluduan se ai tradhtoi Loredanën para shumë vitesh. Andaj kjo nuk është e vërtetët pasi Mozzik u arsyetua sot më shumë së kurrë.…