U tha se Ghetto Geasy u bë “mollë sherri” në prishjen e raportit me Noizyn, Luizi: Unë nuk kam armiq në art

Luizi pas daljes nga “BBVA”, performancën e parë e bëri me Noizyn.

Madje mes tyre mbeti i hapur edhe një bashkëpunim mes tyre, shkruan lajmi.net.

Së fundi, dyshja u komentuan në media lidhur me prishjen e raportit të tyre, pas paralajmërimit të bashkëpunimit të Luizit me Ghetto Geasyn.

Dyshimet u shtuan edhe më shumë kur në mesin e emrave që do të perfomojnë në koncertin e Noizyt “Alpha Show 2″, mungon artisti shkodran.

Luizi ka konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e koncertit, dhe gjithashtu i ka mohuar pretendimet për hatërmbetje në një postim që ka bërë së fundmi në Instagram.

“Po lexoja nëpër portale, pse nuk është Luizi te koncerti i Noizyt. Përgjigja është se unë kam shumë koncerte, shumë aktivitete, e kam agjendën shumë të ngarkuar. Si unë, ka edhe shumë kolegë të tjerë, të cilët nuk janë. Unë i uroj me shpirt dhe me zemër Noizyt dhe të gjithë artistëve që do të jenë aty që koncerti të shkojë sa më mirë, të ketë sa më shumë sukses, të ketë sa më shumë audiencë. Të shkëlqejë si di ai. Do të takohemi me Noizyn, me të gjithë, këtu do jemi. Do të punojmë bashkë, do të rrimë bashkë, pa merak. Nëse doni të na fusni në sherr vazhdoni jeni të mirëpritur, nëse doni me na nda vazhdoni, unë nuk kam armiq në art, në kulturë e në sport unë kam qejf mos me pas armiq as në jetë, por jeta i ka këto, mos keqinterpretoni gjëra që nuk janë, mos shpikni gjëra nga hiçi se dilni bllof.”, tha tutje këngëtari.

Ndryshe, “Alpha Show” mbahet më 4 gusht, në sheshin “Nënë Tereza”, në Tiranë./Lajmi.net/