U tha që gruaja e tij ndikoi në transferimin e mundshëm drejt Leverkusen, e mohon Xhaka

Shumë tifozë e pyetën Xhakën për të ardhmen e tij pasi Arsenali luajti ndeshjen e fundit të sezonit kundër Wolves të dielën.

Mesfushori u pyet për lëvizjen e tij të përfolur në Bayer Leverkusen gjatë verës dhe nëse gruaja e tij Leonita Lekaj ishte arsyeja që ai i dha fund lidhjes së tij shtatëvjeçare me Topçinjtë. Ai u përgjigj: “Nuk bëhet fjalë për këtë”.

Raportet në Gjermani kanë sugjeruar se Lekaj është i interesuar që çifti të kthehet në Gjermani.

Rastësisht, Xhaka u takua me gruan e tij teksa luante për Borussia Monchengladbach, dhe një rikthim në Gjermani ka qenë gjithmonë një mundësi. Ai gjithashtu pati një bisedë të gjatë me menaxherin e Leverkusenit, Xabi Alonso, përpara se të bënte një telefonatë të fundit për të ardhmen e tij.

Përpara ndeshjes finale të Arsenalit kundër Wolves të dielën, reprezentuesi zviceran ngarkoi një histori në Instagram me tekstin “Faleminderit Topçinjve”./Lajmi.net/

Xhaka saying "it's not about the missus" he's still got the Insta comments abuse PTSD😭😭😭😭 pic.twitter.com/JoicHFt39R

— Asad🇵🇸 (@asxd_98) May 28, 2023