U tërhoq shorti për renditjen e partive në fletëvotimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit – publikohet lista e plotë e numrave
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e tërheqjes së shortit për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit.
Sot u caktuan numrat zyrtarë me të cilët partitë, koalicionet dhe kandidatët e pavarur do të garojnë në këto zgjedhje, raporton lajmi.net
Më poshtë renditen numrat e të gjitha subjekteve politike që hodhën shortin:
Lëvizja Vetëvendosje- 116.
Partia Demokratike e Kosovës- 130.
Lidhja Demokratike e Kosovës- 123.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – 129.
Nisma Socialdemokrate- 122.
Za Slobodu Pravdu i Opstanak – 134
JGP Paria Unike Gorane – 118
Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës – 128
Fjala – 114
Partia Rome e Bashkuar e Kosovës – 133
Partia Liberale Egjiptiane – 120
Kosova Demokratik Turk Partisi (KDTP) – 112
Kosovski Savez – 121
Lista Serbe – 127
Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës – 115
Nisma Qytetare për Kosovë – 117
Kosovaki Nevi Romani Partia – 124
Unioni Socialdemokrat (SDU) – 126
Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar – 113
Koalicioni PAI-PDAK-LPB – 125
Koalicioni Vakat – 132
PSA – 131
Nova Demokratska Stranka NDS – 111
Kandidati i pavarur Nexhmedin Sedillar – 119./Lajmi.net/