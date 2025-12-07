U tërhoq shorti për renditjen e partive në fletëvotimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit – publikohet lista e plotë e numrave

Lajme

07/12/2025 14:39

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e tërheqjes së shortit për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit.

Sot u caktuan numrat zyrtarë me të cilët partitë, koalicionet dhe kandidatët e pavarur do të garojnë në këto zgjedhje, raporton lajmi.net

Më poshtë renditen numrat e të gjitha subjekteve politike që hodhën shortin:

Lëvizja Vetëvendosje- 116.

Partia Demokratike e Kosovës- 130.

Lidhja Demokratike e Kosovës- 123.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – 129.

Nisma Socialdemokrate- 122.

Za Slobodu Pravdu i Opstanak – 134

JGP Paria Unike Gorane – 118

Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës – 128

Fjala – 114

Partia Rome e Bashkuar e Kosovës – 133

Partia Liberale Egjiptiane – 120

Kosova Demokratik Turk Partisi (KDTP) – 112

Kosovski Savez – 121

Lista Serbe – 127

Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës – 115

Nisma Qytetare për Kosovë – 117

Kosovaki Nevi Romani Partia – 124

Unioni Socialdemokrat (SDU) – 126

Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar – 113

Koalicioni PAI-PDAK-LPB – 125

Koalicioni Vakat – 132

PSA – 131

Nova Demokratska Stranka NDS – 111

Kandidati i pavarur Nexhmedin Sedillar – 119./Lajmi.net/

