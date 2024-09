U takua me Lajçak dhe ambasadorin Hill, Vuçiq: Brenda 72 orëve do t’i tregoj kërkesat e Serbisë Presidenti serb, Aleksandar Vuciq është deklaruar pas takimit që pati me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi,Miroslav Lajcak. Vuciq tha se brenda 72 orëve të ardhshme do të tregojë kërkesat e Serbisë për serbët që jetojnë në Kosovë. Këto ai i tha në një konferencë për media pas përfundimit të takimeve me emisarin e…