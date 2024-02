U sulmua nga bashkëshorti: Gruaja së bashku me fëmijët dërgohen në strehimore Një grua në Prishtinë është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj. Rasti ka ndodhur gjatë 12 shkurtit, me ç’rast është arrestuar edhe i dyshuari, shkruan lajmi.net. Të dy ata kanë pranuar trajtim mjekësor. Si pasoj e rastit, gruaja së bashku me fëmijët e saj janë dërguar në strehimore. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është…