U spekulua se iu përkeqësua gjendja shëndetësore, reagon Ronald Koeman

Më parë Laporta kishte deklaruar se Koeman është shtruar në spital nga një “panic attack” apo atak i ankthit, shkruan lajmi.net.

Kjo gjë bëri që mediat spanjolle të aludonin në largimin e tij, duke shkruar se përfaqësuesit e holandezit janë të pakënaqur me trajtimin e tij.

Koeman dhe Laporta do të takohen javën e ardhshme për të diskutuar për të ardhmen.

Holandezi postoi një fotografi në rrjetin e tij social, Twitter ku përgënjeshtroi të gjithë.

“Mos besoni çdo gjë që ju dëgjoni. Unë jam i shëndetshëm, kjo është gjithçka që ka rëndësi në jetë!”, përfundoi Ronald Koeman./Lajmi.net/

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn

— Ronald Koeman (@RonaldKoeman) May 28, 2021