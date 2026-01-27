“U soll pa shenja jete” – Mjekët në QKUK e konfirmojnë vdekjen e të miturit në Lipjan
Dy mjekë të Emergjencës, drejtori dr.Naser Syla dhe kujdestarja dr.Dafina Basholli, konfirmuan lajmin e rëndë për vdekjen e të miturit që u gjet në lumin e Gadimes, edhe përkundër përpjekjeve për ta shpëtuar.
Mjekja Dafina Basholli ka thënë se i mituri ishte pa shenja jete.
“Pacienti ka ardhë pa shenja jete, përkundër masave ranimuese pacienti ka ndërruar jetë”, tha doktoresha Basholli.
Ndërkaq, dr.Naser Syla lidhur me rastin e rëndë tha; “është sjellë pa shenja jete, për fat të keq edhe përkundër të gjitha masave të RCP nuk kan rezultuar me sukses, kështu që është konstatu vdekja”, tha Syla me një përgjigje me shkrim për Express.