“U soll me shenja jete, në gjendje të rëndë politraume dhe e pavetëdijshme” – Spitali tregon si erdhi pacientja nga rasti te Ura e Moglicës
"U soll me shenja jete, në gjendje të rëndë politraume dhe e pavetëdijshme" – Spitali tregon si erdhi pacientja nga rasti te Ura e Moglicës
Sipas njoftimit zyrtar, pacientja është sjellë në urgjencë më 21 mars 2026, rreth orës 20:15, nga ekipi i Mjekësisë Familjare, në gjendje tepër të rëndë dhe pa vetëdije, me lëndime të shumta trupore, transmeton lajmi.net.
Mjekët bëjnë të ditur se në momentin e pranimit, ajo kishte gjendje kritike shëndetësore dhe tension shumë të lartë arterial. Menjëherë pas pranimit, stafi ka ndërhyrë me procedura emergjente, duke përfshirë intubimin dhe reanimimin kardiopulmonar.
Pavarësisht përpjekjeve intensive për ta stabilizuar, pacientja nuk ka arritur t’i mbijetojë plagëve dhe ka ndërruar jetë rreth orës 21:20.
Më pas, rreth orës 22:00, me ndihmën e Policisë së Kosovës është bërë identifikimi i viktimës.
Nga spitali kanë shprehur keqardhje për ngjarjen dhe u kanë dërguar ngushëllime familjarëve të së ndjerës, ndërsa rasti mbetet në trajtim nga organet kompetente.
Komunikata e plotë: