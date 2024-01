“U shkel me veturë, u rrah me stupca të hekrit”, xhaxhai tregon si erdhi deri te vdekja e 18-vjeçarit nga Podujeva 18-vjeçari nga Podujeva, Lulzim Fejzullahu ka humbur jetën pasi dyshohet se është shkelur me veturë dhe pastaj rrahur nga disa persona të tjerë. Këtë e ka thënë në rrjetet sociale edhe xhaxhai i Lulzimit, Rrahmani. Sipas tij, Lulzimin e ndjerë e kishin shkelur me veturë dhe pastaj rrahur me shkopinj të hekurit, transmeton lajmi.net. Ai…