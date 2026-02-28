U raportua se u vra, televizioni iranian pretendon se Ajatollah Ali Khamenei do flas pas pak minutash në media
Bota
Mediumi amerikan, Reuters, duke cituar televizionin “Al-Alam” raporton se lideri suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, do të flasë brenda pak minutash.
Kjo pritet të ndodhë pas sulmeve të sotme ajrore të SHBa-së dhe Izraelit, të cilat e kishin target vetë Khamenein.
Bazuar në raportimet e mediave kredibile ndërkombëtare, në Izrael ka optimizëm në rritje se lideri suprem i Iranit ishte shënjestruar, por ende s’ka konfirmim nëse i njëjti është vrarë.