U raportua se e kërcënoi Ferit Idrizin në Vushtrri, reagon Sylejman Meholli i VV-së

29/10/2025 18:50

Kandidati i VV-së për kryetar të Vushtrrisë, Sylejman Meholli ka reaguar pas raportimeve se e ka kërcënuar kandidatin e PDK-së, Ferit Idrizi.

Ai këto i quajti shpifje, duke thënë se do t’u përgjigjet me padi dhe procedura gjyqësore.

“Nuk ka shpifje që ndalon rrugën tonë drejt fitores! Shpifjeve dhe trillimeve do t’u përgjigjemi me padi dhe procedura gjyqësore – sepse e vërteta është arma jonë më e forte”, shkroi ai.

Përmes një postimi në Facebook, Meholli u shpreh gjithashtu se nuk i frikësohet askujt.

“Viktimizimi dhe shpifjet e ulëta nuk kalojnë më. Nuk frikësohem nga askush, e aq më pak nga ata që i ka frikësuar humbja! Fitore plebishitare asgjë më pak”, u shpreh ai.

