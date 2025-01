U raportua se do të sillen 100 mijë palestinezë në Shqipëri, Rama: E pavërtetë, nuk e marrim një përgjegjësi të tillë Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar ndaj lajmit të analistit izraelit Amit Segal se administrata Trump është në bisedime me qeverinë në Tiranë për të sjellë në Shqipëri 100 mijë palestinezë. “Burimet izraelite besojnë se Egjipti dhe Jordania do të refuzojnë të presin refugjatë dhe pretendojnë se opsionet si Shqipëria dhe Indonezia janë më…