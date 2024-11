U raportua për një video të një zyrtari të VV-së me një të mitur, Nagip Krasniqi e pranon se bëhet fjalë për të – Thotë se është fabrikim

Krasniqi përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se në këtë video bëhet fjalë për të e të cilën e quan “fabrikim, shkruan lajmi.net.

“Tashmë prej ditësh qarkullojnë në telefonat e njëri-tjetrit politikanë, hetues, prokurorë e pronarë portalesh një material video bashkë me shënimin “ky është ish drejtori i KEK-ut”. Dyshohet që është me një të “mitur.” Ky është fabrikimi më i fundit. Dhe ua kuptoj motivet. Disa si hakmarrje që nuk morën pozitat në Prokurori, disa sepse janë mësuar ti shantazhojnë njerëzit me video e mesazhe, ata të tjerët sepse u ka „djegur“ se nuk e marrin më hisen e tyre prej 320 mijë euro nga KEK-u në emër të „blerjes së mediave“ si më parë dhe nuk i punësojnë burrat, gratë dhe të dashurat e të dashurit e tyre, dhe disa nga opozita që duan të përdorin çdo kartë të pistë për një grimë pushtet. Dhe nuk kursehen që të godasin nën brez, të godasin familje, fëmijë dhe farefis”, ka shkruar Krasniqi në Facebook.