U raportua për kontrabandë me armë, Sveçla me polici viziton zonat kufitare në veri Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Kolonel Gazmend Hoxha së bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi dhe Drejtorin e Departamentit Kufitar, Fehmi Xhata kanë vizituar të shtunën zonën kufitare në Bërnjak, Jasonevik dhe atë të liqenit të Ujmanit. Kjo vizitë sipas Policisë të…