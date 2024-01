U raportua për heqje të kompetencave të NJSI: Policia del me një sqarim Policia e Kosovës ka dalë me sqarim pas raportimeve të disa mediave se kinse Qeveria e Kosovës ka hequr disa nga kompetencat e Njësisë Speciale Intervenuese (NJSI). Në sqarim thuhet se të gjitha autorizimet policore janë të përcaktuara me ligj dhe akte tjera normative, të cilat në vija të përgjithshme përshkruajnë organizimin dhe strukturimin e brendshëm…