U raportua i zhdukur që nga 25 dhjetori, familja në kërkim të Riza Thaqit
Lajme
Një burrë raportohet të jetë zhdukur.
Bëhet fjalë për Riza (Rrustem )Thaqi, i lindur në vitin 1983 në Rogovë të Hasit , me banim në Prizren.
Familjarët kanë raportuar për zhdukjen e Riza Thaqit që nga data 25 dhjetor 2025 dhe deri më tani nuk kanë pranuar asnjë informacion rreth vendndodhjes së tij.
“Pasi është iniciuar rasti nga Sektori Rajonal i Hetimeve të Drejtorisë Rajonale të Policisë së Prizrenit, që nga ajo kohë janë ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe është duke u kërkuar personi i raportuar si i zhdukur, megjithatë, deri më sot nuk është gjetur. Me qëllim të ndriçimit të rastit nga Prokuroria Themelore në Prizren, kemi marr Autorizimin në pajtim dispozitave të nenit 76 prag 2 të KPPRK-së, për publikimin e fotografive të personit te raportuar si i zhdukur, në mediume televizive dhe media sociale, ku kërkohet bashkëpunim-ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, që do të na ndihmonin në lokalizimin edhe gjetjen e viktimës”.
Policia ka kërkuar bashkëpunim nga qytetarët, për gjetjen e tij./Lajmi.net/