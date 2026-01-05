U raportua i zhdukur që nga 25 dhjetori, familja në kërkim të Riza Thaqit

Një burrë raportohet të jetë zhdukur. Bëhet fjalë për Riza (Rrustem )Thaqi, i lindur në vitin 1983 në Rogovë të Hasit , me banim në Prizren. Familjarët kanë raportuar për zhdukjen e Riza Thaqit që nga data 25 dhjetor 2025 dhe deri më tani nuk kanë pranuar asnjë informacion rreth vendndodhjes së tij. “Pasi është…

Lajme

05/01/2026 15:56

Një burrë raportohet të jetë zhdukur.

Bëhet fjalë për Riza (Rrustem )Thaqi, i lindur në vitin 1983 në Rogovë të Hasit , me banim në Prizren.

Familjarët kanë raportuar për zhdukjen e Riza Thaqit që nga data 25 dhjetor 2025 dhe deri më tani nuk kanë pranuar asnjë informacion rreth vendndodhjes së tij.

“Pasi është iniciuar rasti nga Sektori Rajonal i Hetimeve të Drejtorisë Rajonale të Policisë së Prizrenit, që nga ajo kohë janë ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe është duke u kërkuar personi i raportuar si i zhdukur, megjithatë, deri më sot nuk është gjetur. Me qëllim të ndriçimit të rastit nga Prokuroria Themelore në Prizren, kemi marr  Autorizimin në pajtim dispozitave të nenit  76 prag 2 të KPPRK-së, për publikimin e fotografive të personit te raportuar si i zhdukur,  në mediume televizive dhe media sociale,  ku kërkohet  bashkëpunim-ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, që do të na ndihmonin në lokalizimin edhe gjetjen e viktimës”.

Policia ka kërkuar bashkëpunim nga qytetarët, për gjetjen e tij./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 5, 2026

Presidenti kolumbian i reagon Trump-it, zotohet se do t’i “kap përsëri...

January 5, 2026

Të shtëna me armë zjarri për Vitin e Ri, sekuestrohen katër...

January 5, 2026

Tanimë zyrtarisht shtrenjtohen edhe tarifat e ujit për 40%, KRU Prishtina...

January 5, 2026

Komuna e Gjakovës mbyll dy rrugë, përkeqësohet gjendja pas reshjeve të...

January 5, 2026

Ky është gjykatësi 92-vjeçar që do ta mbikëqyrë paraqitjen e parë...

Lajme të fundit

Presidenti kolumbian i reagon Trump-it, zotohet se do...

Të shtëna me armë zjarri për Vitin e...

Tanimë zyrtarisht shtrenjtohen edhe tarifat e ujit për...

Komuna e Gjakovës mbyll dy rrugë, përkeqësohet gjendja...