U premtua mbjellja e 1 milion fidanëve brenda vitit, por deri sot Osmani mbolli mbi 848 mijë

Por një gjë e tillë nuk ndodhi.

Në bazë të një njoftimi nga Presidenca e Kosovës theksohet se janë mbjellur 848 mijë e 106 fidane për tetë muaj.

Kësisoj i bie se është përmbushur rreth 85 për qind e premtimit.

“365 ditë nga zotimi për mbjelljen e 1 milion 🌳 dhe 8 muaj nga fillimi i mbjelljes së fidaneve të para. Kur kanë mbetur edhe 4 muaj deri në përmbushjen e një viti të plotë nga fillimi i mbjelljeve, nëpër komunat e Kosovës janë mbjellur tashmë 848,106 fidane të reja”.

Nga presidenca u tha se në këta muaj kanë bashkuar forcat me FAO-n, EULEX-in, Lëvizjen për mbrojtjen e rigjenerimin e pyjeve të Kosovës.

“Në këta muaj i kemi bashkuar forcat me FAO-n, EULEX-in, Lëvizjen për mbrojtjen dhe rigjenerimin e pyjeve të Kosovës #MosEMerrMalin, si dhe me vullnetarë të shumtë. Në muajt në vijim, do të vazhdojë bashkëpunimi me biznese, komuna dhe mërgatën.Puna dhe angazhimi për ripyllëzim e gjelbërim vetëm sa ka filluar. Ditë më të gjelbra, pyje më të mbrojtura e mjedis më të shëndetshëm janë angazhimet tona të çdoditshme. Vazhdojmë mëtutje!”.

Tutje u tha se kjo është një nismë e përbashkët.

“Kjo është një nismë e përbashkët e Zyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukutrës, e cila është realizuar me mbështetjen e Agjencisë Pyjore të Kosovës”./Lajmi.net/