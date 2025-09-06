U plagos gjatë arrestimit, s’dihen detaje mbi gjendjen e 17 vjeçarit nga Kosova që sulmoi mësuesen në Gjermani
Një mësuese u sulmua me thikë në një kolegj profesional në Essen të Gjermanisë të premten. Një i ri 17-vjeçar nga Kosova është i dyshuari. Ai pësoi lëndime kërcënuese për jetën gjatë arrestimit.
17-vjeçari dyshohet se sulmoi dhe plagosi rëndë mësuesen mëngjesin e së premtes. Sipas policisë, adoleshenti dyshohet se e ka goditur disa herë me thikë 45-vjeçaren.
Personeli i urgjencës e trajtoi atë në vendngjarje dhe ajo u dërgua në spital me lëndime të rënda dhe tani është në gjendje stabile.
Gjendja e të dyshuarit nuk dihet ende.
Ai iku në një park pranë stacionit kryesor të trenit pas aktit. Atje, ai vrapoi drejt oficerëve të policisë me një thikë, duke bërë që forcat speciale të qëllonin. Ai pësoi lëndime kërcënuese për jetën, sipas policisë.
Policia nuk komentoi mbi gjendjen e tij shëndetësore të shtunë. Megjithatë, një zëdhënës konfirmoi se i dyshuari është student në kolegjin profesional ku ndodhi rasti.