U përplas me portierin serb, Valon Berisha largohet nga fusha i lënduar

Berisha ishte titullar, por u detyrua të largohet nga fusha në munutën e 22-të pas një përplasje që pati me portierin serb, Danny Vukovic, shkruan Lajmi.net

Nuk dihet ende shkalla e lëndimit që ka pësuar mesfushori kosovar.

Kujtojmë që gjatë këtij muaji Kombëtarja e Kosovës do t’i luaj dy ndeshje dhe në rast se Berisha ka pësuar ndonjë lëndim të rëndë, do t’i mungoj ekipit “Dardan”../Lajmi.net/

⏱️ 22’ | Berisha is forced off with injury following a big collision with Vukovic. 😔

⏫ van der Venne

⏬ Berisha#ALeagueGF | #MCYvCCM | 💙 0-1 🟡 pic.twitter.com/5nv5Nisowh

