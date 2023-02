U përmend nga Stresi e Juliana, reagon Noizy: Nuk kam qenë asnjëherë në lidhje me atë person

Emri i Noizyt ka kohë që lakohet në “BBVK”, e kjo falë banores Juliana Nura e cila pretendon se ka pasur njohje jashtë me reperin.

Pas shumë debateve, vet reperi përmes një video vendosi të sqarojë gjithçka.

Ai tha se nuk ka pasur as nuk do të ketë asgjë me të.

“Nuk kam qenë asnjëherë në lidhje me atë person e as nuk do jem. Emri im përmendet në këto programe vetëm për një arsye dhe të gjithë e dinë përse. Mbani emrin tim larg gojës tuaj. Nuk kam qenë asnjëherë në lidhje, e ripërsëris. Më keni lodhur kokën. Gjithçka që përmendet është rrenë dhe mos më bëni t’ua vërtetoj”, u shpreh reperi.