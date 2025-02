U përjashtua me zarf të zi, Jozi flet për herë të parë: Kosovën e përfaqësoj unë më mirë se Gjesti, ai viktimizohet Jozefin Marku është përjashtuar sot me zarf të zi nga Big Brother pas debatit që pati me Gjestin, kur i tha këtij të fundit ‘kopil shkjau’. I ftuar në “Shqipëria Live” në Top Channel pak minuta pasi u përjashtua, ai tha se kishte zgjedh krahasim të tepruar, por shtoi se nuk i drejtohej atij drejtpërdrejtë…