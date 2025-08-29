U përfolën për një romancë, Rina Zaiti ‘thumbon’ Ledri Vulën? – Derisa të gjej një burrë…
Influencerja Rina Zaiti ka postuar një video në TikTok, ku shfaqet duke bërë një përshkrim të detajuar të tipareve që kërkon tek një partner ideal.
Ajo shkruan: “Do të rri single derisa të gjej një burrë që nuk ndikohet nga shokët e tij, apo nga rrjetet sociale. Është gazmor dhe i pëlqen të më dëgjojë të flas 24/7. E bën familjen time, familjen e tij. Pak i ngjitur, më respekton dhe gjithmonë është i sinqertë me mu”.
Menjëherë, ndjekësit aluduan se romanca e saj me Ledri Vulën mund të ketë përfunduar dhe se Rina e ka përdorur këtë video si një ‘kunjë’ për ish-partnerin.
Komentet shpërthyen me humor, ku njëri prej tyre shkruante: “Qenkan hapur zyrtarisht aplikimet”. Vetë Rina i mori me sportivitet reagimet, duke kthyer përgjigje plot humor.