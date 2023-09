U përfol shumë, reagon Lajcak: Thotë se Kosova dhe Serbia duhet të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për normalizim deri në fund të vitit

Procesi i zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës duhet të fillojë këtë vit, përndryshe mund të humbasin disa vite përpjekje. Kështu deklaroi përfaqësuesi special i BE-së për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, gjatë një takimi me gazetarë të premten.

Në një intervistë për TASR, diplomati sllovak kujtoi se procesi i normalizimit të marrëdhënieve arriti një “pikë kthese” pasi të dyja palët në shkurt dhe mars në Ohër ranë dakord për dokumentet thelbësore që çojnë në normalizimin e marrëdhënieve të ndërsjella.

“Megjithatë, zbatimi i vërtetë i marrëveshjes nuk ka filluar në gjashtë muaj. Të dyja palët kanë një shkallë të madhe mosbesimi ndaj njëra-tjetrës. Ata thonë më jep atë që meritoj dhe pastaj do të bëj atë që është e nevojshme”, ka thënë Lajçak.

Kjo është arsyeja, shtoi Lajçak, pse BE-ja paraqiti një propozim prej shtatë pikash që lejon të dyja palët të vazhdojnë paralelisht. Shembull, nëse Prishtina do të fillojë të negociojë garancitë për serbët në veri të Kosovës, Serbia gradualisht do të fillojë të përmbushë obligimet e saj.

Sipas Lajçak, propozimi i BE-së është transparent dhe i matshëm, dhe se mund të ndalet në çdo kohë nëse njëra palë nuk përmbush detyrimet e saj.

Ai i cilësoi të vështira negociatat e së enjtes mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vuçiq. Derisa Kurti e hodhi poshtë propozimin e ri të BE-së, Vuçiq e pranoi atë.

“Kurti këmbëngul për një dokument që de-facto fillon se ai do ta shtyjë këtë agjendë në plan të dytë. Jam i bindur se marrëveshja e Ohrit është dokumenti më i mirë. Të dyja palët e pranuan dhe do të ishte turp nëse do të binte në pluhur. Në atë rast, ne presim më shumë konflikte, përshkallëzim të tensionit dhe ndoshta më shumë dhunë në veri të Kosovës”, ka deklaruar Lajçak.

Siç ka njoftuar zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, Lajçak veçse ka nisur raportimin për zhvillimet në Bruksel te shtetet anëtare të BE-së.

Mbetet të shihet, tha Stano, se çka do të ndodh më tutje.

“Pas takimit të djeshëm jemi në një situatë që sigurisht që është serioze, Borrell është në dijeni për këtë. Përfaqësuesi Lajçak pas këtij rundi të dialogut ka shkuar te shtetet anëtare dhe ka informuar ato dhe ne do të informojmë shtetet anëtare sërish në nivele të ndryshme për atë çka ka ndodhur. Më pastaj, shtetet anëtare do të vendosin çka do të ndodh pastaj”, deklaroi ai në një konferencë për media, të premten, një ditë pas takimit.