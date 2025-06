U përdor për herë të parë në Luftën e Kosovës, çfarë duhet të dini për avionin që bombardoi Iranin?

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se bombarduesit B-2 të Forcave Ajrore Amerikane u përdorën në sulmet ajrore ndaj objekteve bërthamore të Iranit.

B-2 Spirit është bombarduesi më i mirë i Forcave Ajrore të SHBA-së.

Me dizajnin e krahut fluturues, përbërjen e materialit kompozit dhe veshjet speciale, “B-2 sjell fuqi të madhe zjarri, në një kohë të shkurtër, kudo në glob përmes mbrojtjeve që më parë ishin të padepërtueshme”, një fletë faktesh e Forcave Ajrore, shkruan CNN-së.

B-2 me katër motorë mund të jetë i armatosur me armë bërthamore ose konvencionale, fluturohet nga një ekuipazh prej dy personash, ka një ngarkesë prej 40,000 paundësh dhe një rreze të pakufizuar me furnizim me karburant nga ajri.

Bombarduesit fluturuan për herë të parë në vitin 1989 dhe panë luftimet e tyre të para 10 vjet më vonë në Operacionin Forca Aleate, ndërhyrjen e udhëhequr nga NATO në krizën humanitare në Kosovë, duke fluturuar pa ndalesa nga baza e tyre në Misuri për të goditur objektivat serbe, sipas Forcave Ajrore.

Më vonë, ata fluturuan në misione edhe më të largëta për të goditur objektiva në Afganistan në tetor 2021, gjatë ditëve të para të Operacionit “Liria e Qëndrueshme”.

Kohët e fundit, avionët B-2 kanë fluturuar nga baza e përbashkët amerikano-britanike në Diego Garcia në Oqeanin Indian për të goditur objektivat e rebelëve Huthi në Jemen.

Në inventarin e Forcave Ajrore të SHBA-së ka vetëm 20 avionë B-2, të gjithë të vendosur në Bazën Ajrore Ëhiteman në Misuri.

Secili prej bombarduesve kushtoi rreth 2 miliardë dollarë në dollarë aktualë.

Shpërthimi i bunkerëve: SHBA-të përdorën bombën GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), e njohur si një “shpërthim bunkerësh”, në sulmet e saj ndaj objekteve bërthamore iraniane të shtunën në mbrëmje sipas kohës lindore, thanë dy burime të njohura me operacionin.

MOP — një bombë 30,000 paundëshe me 6,000 paund eksploziv — ishte “projektuar për të ‘arritur dhe shkatërruar armët e shkatërrimit në masë të kundërshtarëve tanë të vendosura në objekte të mbrojtura mirë’, sipas një dokumenti faktesh nga Forcat Ajrore të SHBA-së.

B-2 është i vetmi avion në inventarin amerikan që mund të mbajë GBU-57A/B.