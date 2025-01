U paralajmëruan hyrje të reja në BBVA4, Xheneta në Tiranë

Xheneta, finalistja e Big Brother Vip Kosova 3 ishte në mesin e tre më të votuarve në finalen e madhe që u zhvillua dje.

Teksa, sot pritet një prime i zjarrtë në Big Brother Vip Albania 4 aty ku pjesë e këtij formati është, Gjesti një ish banor i BBVK3, transmeton lajmi.net.

Në promo-n e prime-it të sotëm u paralajmëruan hyrje të reja në shtëpinë më të famshme në Shqipër, teksa Xheneta aktualisht ndodhet në Tiranë.

Mbetet të shihet nëse Xheneta do jetë tjetër banore që do t’i bashkangjitet formatit të Big Brother Vip Albania, ashtu siç kishte bërë Gjesti, i cili kishte një histori dashurie me Xhenetën.

VIDEO