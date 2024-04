U paragjykua për kryqin që mbante: Anita Haradinaj vendos të agjërojë për arsye madhore

Moderatorja e njohur Anita Haradinaj, ka vendosur që ta agjërojë ‘Natën e Kadrit’, e cila konsiderohet si dita më e rëndësishme e muajit të shenjtë të Ramazanit.

Ajo i është përgjigjur edhe të gjithë kritikuesve që e kanë paragjykuar për kryqin që e mbanë, shkruan lajmi.net.

“Për të gjithë ata që më kanë pyetur pse mbaj kryq. Dhe më keni kryqëzuar përtej çdo limiti që lejon njerëzillëku, dua të ju them se sot jam me agjërim, për një arsye shumë madhore. Është hera e parë në jetë dhe jo se dua të humb peshë apo të bëj detox (si shumë prej jush që më keni gjyku për kryqin), por dua të them se Zoti është i të gjithëve edhe sakrifica e secilit është ndryshe në këtë botë”, ka shkruar Anita në një ‘InstaStory’.

Moderatorja ka treguar që e ka vendosur të agjëroj për hatër të shëndetit të shoqes së saj.

“Unë besoj në arsye prandaj sot në këtë natë të madhe e kam bo ‘nijet’ me agjëru për hatër të shëndetit të shoqes time”, ka shkruar më tej ajo./Lajmi.net/