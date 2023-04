U ndje nën “presion” të Luizit, Ronaldo qan i vetmuar në oborrin e shtëpisë së Big Brother VIP Albania Mbrëmjen e djeshme, Ronaldo ka kaluar kohë me Kiarën dhe Luizin duke ndenjur në krevatin e tyre. Herë pas here ai ka marrë “kërcënime” nga Luizi se do t’i bëj diçka që se pret në kohën që fle. Dje, Luizi i kërkonte të largohej e të flinte, por Ronaldo kundërshtonte duke këmbëngulur të zbulonte se…