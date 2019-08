U ndëshkua me të kuq, ja sa ndeshje dënohet Fabregas

Leonardo Jardim pa që skuadra e tij Monaco të niste në mënyrë katastrofale sezonin e ri me një humbje 3-0 në shtëpi ndaj Lyonit.

Dhe problemet e tij janë përkeqësuar nga fakti që Cesc Fabregas i është dhënë një pezullim prej tre-ndeshjeve.

Fabregas u ndëshkua me karton i kuq në ndeshjen kundër Lyonit pas një përplasje me Leo Dubois në të cilën mesfushori dukej se theu krahun e djathtë, transmeton lajmi.net.

Në kohë reale ndërhyrja dukej e paqëllimshme, megjithatë VAR tregoi përsëritjen e rastit dhe gjyqtarit në lëvizje të ngadaltë mori vendim për ta përjashtuar Fabregasin.

Ai tani do të humbasë tre ndeshjet e ardhshme të Ligue 1, dhe ky është vetëm kartoni i tretë i kuq i gjithë karrierës së tij në klube, me dy të parët që vijnë me Arsenalin dhe Chelsea. /Lajmi.net/