U ndëshkua me karton të kuq, Casemiro do mungojë në katër ndeshje Casemiro do të dënohet me katër ndeshje për shkak të kartonit të dytë të kuq brenda një sezoni. Brazilianit fillimisht iu dha një karton i verdhë nga gjyqtari Anthony Taylor për një duel në pjesën e parë ndaj mesfushorit të Southampton, Carlos Alcaraz, por pas rishikimit të VAR, u morë vendim që mesfushori të ndëshkohet…