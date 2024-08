U ndërtua vetëm për turneun e Adele – sa kushtoi “stadiumi portativ” në Mynih

Ajo së shpejti do të kthehet në ShBA për të përfunduar turneun e saj “Weekends With Adele” në Las Vegas.

Ndërtimi i vendit për turneun rezidencial të Adele në Evropë kushtoi 100 milionë funte (118 milionë euro) dhe nuk do të zhduket pas shfaqjes së saj të fundit këtë të shtunë. Është bërë e ditur se struktura e madhe me kapacitet prej 74,000 personash në Mynih, Gjermani, do të bëhet stadiumi i parë portativ në botë.

Organizatorët që e zhvilluan atë për koncerte duan që të përdoret përsëri dhe përsëri në vende të ndryshme në mbarë botën. Skema u frymëzua nga ‘ABBA Arena’ në Londrën Lindore, e ndërtuar për qëndrimin e tyre të koncerteve dixhitale dhe e dizajnuar për të qenë lehtësisht e lëvizshme, shkruan The Sun.

Një burim i brendshëm i muzikës tha: “Do të ishte një humbje katastrofike e parave nëse një stadium i tërë do të ndërtohej vetëm për këto dhjetë shfaqje të Adele, edhe pse biletat nuk janë të lira. Por shumë super yje të ndryshëm, si Beyoncé apo Taylor Swift, mund të përdorin struktura të tilla lëvizëse në vitet në vijim”.

“Është ndërtuar rreth Adele, kështu që ëndrra do të ishte që ajo ta përdorë në vende të tjera, por ajo është e dëshiruar për të pasur një pushim. U deshën vetëm disa javë për ta ndërtuar atë, kështu që nuk do të ishte e vështirë ta shkatërrosh dhe ta vendosësh përsëri në një qytet tërësisht tjetër”, tha burimi.

Ekziston kërkesë e madhe nga artistët për t’u fokusuar në turne rezidenciale në një vend për një periudhë më të gjatë. Kjo do të thotë që ata nuk janë të detyruar të largojnë familjet e tyre ndërsa qëndrojnë në rrugë. Në këtë aspekt, jam e sigurt se do të jetë një tërheqje e madhe, edhe pse jo shumë yje mund të shesin një vend kaq të madh, natë pas nate.

Këngëtarja e “Rolling In The Deep” gjithashtu ndërtoi “Adele World”, duke përfshirë bare, restorante dhe dyqane të bazuara në jetën e saj. Një burim i brendshëm shtoi: “Gjëra si ‘Adele World’ e bëjnë koncertin më shumë se një përvojë. Është e veçantë dhe emocionuese për fansat”.

Pas koncertit të fundit të Adele në Mynih këtë javë, ajo do të kthehet në ShBA për të përfunduar turneun tjetër të saj rezidencial “Weekends With Adele” në Las Vegas, që do të përfundojë më 23 nëntor. Pastaj pritet një qetësi totale. Ajo tha në televizionin gjerman muajin e kaluar: “Rezervuari im është mjaft bosh për momentin. Nuk kam plane për muzikë të re. Dua një pushim të madh pas gjithë kësaj dhe dua të bëj gjëra të tjera krijuese për një periudhë”.