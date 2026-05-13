“U mbijetuam gjërave që…”/ Getinjo poston mesazhin prekës me Mozzik
Getinjo dhe Mozzik, dy vëllezërit më të famshëm të estradës, njihen për besnikërinë e fortë që kanë ndaj njëri-tjetrit. Rrugëtimin në karrierë e nisën bashkë dhe, edhe vendimet e mëdha në muzikë i morën bashkë. Kjo mund të ketë ndikuar në lidhjen e tyre, njëjtë sikurse edhe sfidat me të cilat u ballafaquan. Në një…
ShowBiz
Getinjo dhe Mozzik, dy vëllezërit më të famshëm të estradës, njihen për besnikërinë e fortë që kanë ndaj njëri-tjetrit.
Rrugëtimin në karrierë e nisën bashkë dhe, edhe vendimet e mëdha në muzikë i morën bashkë.
Kjo mund të ketë ndikuar në lidhjen e tyre, njëjtë sikurse edhe sfidat me të cilat u ballafaquan.
Në një dedikim emocional për Mozzikun, Getinjo konfirmon se u përballen me shumë gjëra.
“Shumë kurthe, shumë gjarpërinj u përpoqën të na varrosnin. Ata u përpoqën të na njihnin, të na gjykonin, të na shkatërronin… por nuk dinë as 2% të asaj që jemi në të vërtetë.
Unë dhe vëllai im u mbijetuam gjërave që do të thyenin shumicën e njerëzve… Kjo është arsyeja pse, pavarësisht se çfarë bëjnë, ne gjithmonë kthehemi më të fortë” shkroi ai.