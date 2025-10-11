U lëndua në vendin e punës, vdes i riu nga Vërmica
Editon Gashi, i riu nga Vërmica, humbi jetën pasi ditë më parë u lëndua rënë në vendin e punës. Fshati Vërmicë, përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur se i ndjeri la pas vetes gruan dhe dy fëmijë. Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në ora 17:00 në varrezat e fshatit…
Lajme
Editon Gashi, i riu nga Vërmica, humbi jetën pasi ditë më parë u lëndua rënë në vendin e punës.
Fshati Vërmicë, përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur se i ndjeri la pas vetes gruan dhe dy fëmijë.
Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në ora 17:00 në varrezat e fshatit Vërmicë.