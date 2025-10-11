U lëndua në vendin e punës, vdes i riu nga Vërmica

Editon Gashi, i riu nga Vërmica, humbi jetën pasi ditë më parë u lëndua rënë në vendin e punës. Fshati Vërmicë, përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur se i ndjeri la pas vetes gruan dhe dy fëmijë. Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në ora 17:00 në varrezat e fshatit…

Lajme

11/10/2025 11:56

Editon Gashi, i riu nga Vërmica, humbi jetën pasi ditë më parë u lëndua rënë në vendin e punës.

Fshati Vërmicë, përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur se i ndjeri la pas vetes gruan dhe dy fëmijë.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në ora 17:00 në varrezat e fshatit Vërmicë.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2025

Policia aksion kundër narkotikëve në Podujevë, shtatë të arrestuar

October 11, 2025

Radoniqi i KQZ-së: Jemi gati për zgjedhjet e nesërme, ftoj qytetarët...

Lajme të fundit

Policia aksion kundër narkotikëve në Podujevë, shtatë të arrestuar

Radoniqi i KQZ-së: Jemi gati për zgjedhjet e...

AIP u bën thirrje partive politike të respektojnë...

Serbët si ndalin provokimet, vendosin hartën e Kosovës...