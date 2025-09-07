U lëndua aksidentalisht, vdes një dyvjeçar në QKUK

Një fëmijë dyvjeçar ka vdekur sot në QKUK, pas një lëndimi aksidental të ndodhur më 31 gusht të këtij viti në Rahovec. Lajmi  u konfirmua edhe nga policia në Gjakovë, nga e cila thanë se rasti po trajtohet si “hetim i vdekjes”. “Ka qenë rast i raportuar më 31 gusht si lëndim aksidental dhe është…

Lajme

07/09/2025 20:32

Një fëmijë dyvjeçar ka vdekur sot në QKUK, pas një lëndimi aksidental të ndodhur më 31 gusht të këtij viti në Rahovec.

Lajmi  u konfirmua edhe nga policia në Gjakovë, nga e cila thanë se rasti po trajtohet si “hetim i vdekjes”.

“Ka qenë rast i raportuar më 31 gusht si lëndim aksidental dhe është proceduar më shënim zyrtar por sot nga QKUK, jemi njoftuar se viktima ka ndërruar jetë. Rasti po trajtohet si hetim i vdekjes nën mbikqyrje të prokorurit të shtetit ndërsa trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, ka thënë drejtori i policisë në Gjakovë, Lumni Graishta.

 

Artikuj të ngjashëm

September 7, 2025

Aktivisti dorëhiqet nga Vetëvendosje, u kërkon falje publike miqve, bashkëpunëtorëve dhe...

Lajme të fundit

Aktivisti dorëhiqet nga Vetëvendosje, u kërkon falje publike...

U zbulua me shefin në Kiss-Cam, një muaj më vonë kërkon divorcin

Reagime të ashpra ndaj Kurtit: Kritika për sulmet...

Foda për mungesën e Rrahmanit: Kemi mjaftueshëm mbrojtës...