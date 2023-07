U largua nga Interi, mesfushori firmos me Monzën Roberto Gagliardini nënshkroi zyrtarisht një kontratë njëvjeçare me Monzën pasi u largua nga Interi si lojtar i lirë. Mesfushori ka arritur akord për një marrëveshje deri në qershor të vitit 2024, me opsion rinovimi. Gagliardini, i lindur në Bergamo, u rrit në ekipin e të rinjve të Interit, më pas kaloi te Vicenza, Cesena dhe…