U kualifikua me vështirësi, Kovac kritikon ashpër skuadrën e tij

Bochum nuk ka fituar në shtëpi që nga maji dhe vetëm diferenca e golave nuk i lë ata të jenë të fundit në Bundesliga 2.

Kjo do të thoshte 19 herë kampioni Bayern ishin favoritë të mëdhenj në përplasjen e raundit të dytë, por autogoli i Alphonso Davies për pak sa nuk i eliminoi, përcjell lajmi.net.

Goli i Serge Gnabry (83′) dhe Thomas Muller (89′) më pas i siguruan kualifikimin e vështirës ‘Bavarezëve’.

“Ishte gjithçka e gabuar për 60, 70 minuta”, tha Kovac i pakënaqur.

“Fakti që kemi bërë kaq shumë pasime të këqija, për mendimin tim, ka diçka të bëjë me qëndrimin… nuk ka të bëjë me taktikën. Ka të bëjë me qëndrimin”.

“Kishte shumë lojtarë që luanin me pasime të këqija”, u shpreh kroati. /Lajmi.net/