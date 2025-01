“U kry çdo sen”, Gjesti shpërthen në lot pas nominimit kokë me kokë me Drilonin Gjesti dhe Drilon Rama janë në nominim kokë me kokë dhe njëri prej tyre pritet të largohet sonte. Kjo pasi u nominuan nga Leonardo Gashi, i cili pati një avantazh për shkak të sfidës së kapitenit. Derisa ishte në oborr, i njëjti thotë shprehjen e tij të famshme: “U kry çdo sen”. Këngëtari pejan shihet…