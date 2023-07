U kritikua se kishte një të dashur me ngjyrë, Enca sjell partnerin e saj në Shqipëri Këngëtarja e njohur shqiptare, Enca Haxhia, prej disa kohësh ka konfirmuar lidhjen e saj të re me afrikanin Mickey Neblett. Për këtë pjesë ajo është komentuar shumë në rrjetet sociale, ndërsa edhe vet ka bërë disa reagime që lidhen me komentet negative që ka marrë. Sido që të jetë, këngëtarja shqiptare duket se ka vendosur…